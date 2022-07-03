Україна має домовленості про підтримку на $29 млрд.,- Шмигаль

Уряд бачить ситуацію до кінця року прогнозованою.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна на сьогодні має домовленості про підтримку від партнерів на суму 29 млрд доларів.

Про це Шмигаль розповів в інтерв’ю LB.ua.

«На сьогодні домовленості про таку підтримку є – на суму майже 29 мільярдів доларів США, з яких уже доволі велику суму ми отримали. Лишається ще приблизно 20 мільярдів. Це допомога і від Європейського Союзу, і від Сполучених Штатів Америки, Канади. Окремо від країн-членів Європейського Союзу також є пряма бюджетна підтримка. Є грантова і кредитна підтримка від міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Тобто сьогодні всі наші партнери активно включилися і нам допомагають», — сказав Шмигаль.

За його словами, усіх цих грошей вистачає для того, щоб виконувати соціальні та гуманітарні зобов’язання.

«Звичайно, ми маємо сьогодні вживати заходів до певної оптимізації витрат, ми закликаємо бізнес відновлювати роботу, максимально відповідально підходити до сплати податків. Тому хочу сказати, що ми бачимо ситуацію до кінця року прогнозованою, розуміємо, як ми будемо виконувати бюджет, відчуваємо підтримку партнерів», — додав очільник уряду.