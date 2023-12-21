Україна отримала від Японії 950 млн. доларів

Кошти будуть спрямовані на відновлення країни та соціальну допомогу.

Україна отримала 950 млн доларів від Японії у межах проєктів Світового банку INSPIRE та HOPE на відновлення та соціальний захист.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн доларів у межах проєкту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей” (HOPE) та позики від Уряду Японії обсягом 900 млн доларів через проєкт “Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності” (INSPIRE).

Кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд доларів із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки Уряду Японії та націлене на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, покращення доступу до соціальної допомоги та соціальних послуг, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Метою проєкту HOPE є відбудова інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях, на деокупованих та постраждалих регіонах України. Кошти також надаватимуться власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту. Проєкт підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями української євроінтеграції.