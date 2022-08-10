Україна відтермінувала виплати по зовнішньому боргу на $20 мільярдів

Група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів 20 липня оголосила про намір відтермінувати виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року.

Закордонні кредитори України, аби не допустити дефолту країни, відтермінували виплати по зовнішньому боргу на $20 млрд.

Про це повідомляє видання Reuters.

“Іноземні кредитори відгукнулись на прохання України та заморозили на два роки виплати за міжнародними облігаціями майже на $20 млрд. Протягом дії відстрочки відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій. Крім того, на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій (додатковий відсотковий дохід)”, – йдеться в повідомленні.