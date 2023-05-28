В США досягли угоди щодо межі держборгу, щоб уникнути дефолту
Президент США Джо Байден заявив про досягнення угоди зі спікером Палати представників Конгресу США щодо межі державного боргу. Це дозволить країні уникнути дефолту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Як відзначив президент, досягнення угоди є важливим кроком, який скоротить витрати та захистить критично важливі програми для працівників, а також продовжить розвивати економіку й дозволить уникнути дефолту.
“Угода є компромісом, а це означає, що не всі отримують те, що хочуть. Така відповідальність управління. Ця угода є гарною новиною для американського народу, бо вона запобігає тому, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвести до економічного спаду, спустошення пенсійних рахунків та втрати мільйонів робочих місць”, – додав Байден.
Ризик дефолту в США
Спочатку крайнім терміном підвищення ліміту держборгу в США було 1 червня, однак пізніше, за словами міністра фінансів Джанет Єллени, його було посунуто до 5 червня.
Якби Байден та спікер Палати представників Конгресу не досягли угоди, країну очікував би дефолт. Уряд не мав би змоги позичати гроші для покриття витрат й в цілому це позначилось на фінансових ринках та стрибку відсоткових ставок.
Як відзначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі, навіть у разі оголошення дефолту, США й надалі б підтримували Україну військовою допомогою.