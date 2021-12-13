В Украине курс гривны по отношению к доллару и евро продлолжает незначительно укрепляться

Азиатские фондовые индексы были стабильными в понедельник, поскольку фьючерсы на американские и европейские акции выросли, а трейдеры рассматривали экономические риски, связанные с распространением штамма коронавируса «омикрон»

Ожидается, что Федеральная резервная система США ускорит отмену стимулов в среду и может открыть дверь для более раннего повышения процентных ставок в 2022 году, если ценовое давление останется близким к четырехлетнему максимуму. Доходность десятилетних государственных облигаций США осталась около 1,48%, а доллар поднялся. В Украине доллар немного опустился, так как вчера Нацбанк укрепил официальный курс гривны до 26.88 гривен за доллар. Такая же тенденция наблюдается и в обменных пунктах страны. Так по данным сети обменников КИТ Груп, курс доллара в Житомире опустился до показателя 26.82 гривен за доллар, а в столице до 26.85 грн/дол.

Фото: https://obmin.zt.ua/

С евро в Украине также похожая ситуация, гривна к европейской валюте незначительно укрепилась НБУ установил ее вчера на отметке 30.33 гривны за евро. Если посмотреть на тот же курс валют в Житомире и Киеве, то в житомирских обменниках евро опустилось к отметке 30.20 грн/евро, такая же цифра наблюдается и в столичных.

Но к примеру, британский Фунт упал после того, как премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что Соединенное Королевство столкнулось с «приливной волной» омикронных инфекций. Он установил крайний срок — конец года, к которому в стране должна была быть запущена программа ревакцинации.

На этой неделе соберутся около 20 центральных банков, включая ФРС, Европейский центральный банк и Банк Англии. Эти решения могут вызвать колебания рынка, поскольку трейдеры оценивают устойчивость глобального возобновления к менее щедрым настройкам денежно-кредитной политики из-за проблем с коронавирусом.

Биткойн и эфир снизились в сфере криптовалют. Binance, крупнейшая в мире биржа криптографии, отозвала заявку на получение лицензии на управление обменом цифровых токенов в Сингапуре.

В других странах росли в цене такие товары, как нефть и железная руда.

В Турции лира упала ниже 14 долларов и достигла нового исторического минимума после того, как S&P Global Ratings понизило национальный кредитный рейтинг страны до отрицательного. Федеральный комитет открытого рынка США начинает свое двухдневное политическое заседание во вторник. В среду Китай опубликует данные по промышленному производству и розничным продажам за ноябрь.

Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,3% в 7:09 в Лондоне. Индекс S&P 500 вырос в пятницу на 1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,3%. Nasdaq 100 вырос на 1,1%. Японский индекс Topix вырос на 0,1%. Австралийский индекс S & P / ASX 200 вырос на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 0,3%. Гонконгский индекс Hang Seng не изменился. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,4%. Фьючерсы на Euro Stoxx 50 выросли на 0,4%.