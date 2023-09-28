В Україні запустили ще 5 газових свердловин – Нафтогаз

Укргазвидобування запустило ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тис. куб. м газу на добу.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Нафтогаз.

“4 з 5 свердловин пробурені на „старих“ родовищах віком 45-55 років. Ще одна — повністю нова. Вперше газ із неї надійшов у газотранспортну систему України цього місяця”, — йдеться в повідомленні.

Тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора АТ “Укргазвидобування” Олег Толмачев зазначив, що щоб досягти цілей з нарощення видобутку комбінують: використовують сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшують інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок.

“Завдяки таким підходам на одному зі згаданих „старих“ родовищ за останні два роки вдалося збільшити добовий видобуток газу на 35%. На іншому — майже на 50%. Решта родовищ, які завдяки використанню сучасних технологій отримали нове життя, демонструють стабілізацію показників і можливість потенційного приросту видобутку”, — зазначається в повідомленні.