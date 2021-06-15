Всплеск продаж б/у авто связанный с пандемией Covid-19, вызвал рост спроса на автозапчасти

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на определенные сегменты экономики, но не торговлю автомобильными запчастями и аксессуарами. Данные компании Автопро, занимающейся продажей запчастей и аксессуаров для автомобилей, показывают, что электронная торговля автозапчастями растет и не показывает никаких признаков замедления. «К примеру каталог запчастей BMW приходится постоянно пополнять, так как это одна из самых популярных марок б/у авто у украинцев. Этому есть свои причины, » — отмечают эксперты компании.

Продажа запчастей и аксессуаров

Рынок запчастей для автомобилей исторически устойчив к рецессиям. Люди могут не покупать машины, но они делают все возможное, чтобы их автомобили были на ходу. Оказывается, гаражи и подъездные пути — отличные места для гаражных мастеров (или тех, кто хочет посмотреть видео на YouTube и учиться).

Интернет-дилеры лишь однажды, столкнулись с частичным падением продаж запчастей и аксессуаров после начала пандемии и введения карантинных ограничений. Но как только люди приспособились, продажи выросли и продолжают расти выше того, что обычно ожидают эксперты рынка.

На первое место вышла безопасность. Для защиты от Covid люди по всему миру стали избегать по возможности поездок в общественном транспорте, а в Украине некоторое время даже в нем проехать было сложно из-за ограничений. Вместо этого многие стали думать о собственном автомобиле, что привело к резкому росту продаж, в том числе и б/у автомобилей. Соответственно это подпитывает всплеск спроса на запчасти, отмечают специалисты компании.

Скачок продаж автомобилей — верный признак того, что это больше, чем мимолетное увлечение. Как и повсеместная маска для лица, ренессанс автомобилей может стать последним примером того, как Covid-19 оказывает долгосрочное влияние на нашу жизнь. Это изменение может открыть эру больших пробок на дорогах и более длительных поездок на работу.

Нехватка чипов

Еще одно событие, которое может несколько снизить объемы производства новых авто в 2021 году, связано с продолжающейся нехваткой чипов, необходимых для производства новых автомобилей. Хотя в настоящее время OEM-производители стараются наверстать упущенное и компенсировать большую часть потерь производства в первом полугодии в течение оставшейся части этого года, ситуация все еще развивается и может привести к меньшим объемам производства в течение всего года, чем ожидается в настоящее время, отмечают отраслевые эксперты. В настоящее время Moody’s ожидает, что негативное влияние нехватки поставок полупроводников в этом году может снизить объемы производства примерно на 2% в 2021 году. Эксперты отмечают, что степень воздействия Covid-19 на продажи новых автомобилей была неравномерной по регионам, и, следовательно, ожидаемая скорость восстановления должна быть такой же. Западная Европа и Северная Америка пострадали больше в 2020 году (продажи новых легковых автомобилей снизились на 23,7% и 16,5% соответственно), в то время как продажи автомобилей в Китае получили снижение на гораздо более скромные 1,9%. Таким образом, взлет рынка б/у автомобилей и продажи запчастей будет продолжаться как минимум до конца 2021 года.

RevolutionParts прогнозирует, что в 2021 году онлайн-продажи запчастей продолжатся с прогнозируемыми темпами роста в 30%.