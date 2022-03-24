Western Union зупиняє роботу в Росії

Міжнародна система грошових переказів Western Union відсьогодні зупиняє роботу у росії.

Про це йдеться у заяві компанії, пише УНН.

«Western Union зупиняє проведення грошових переказів у росії», — сказано у повідомленні.

Як пояснюється, грошові перекази, надіслані з росії в інші країни та не виплачені отримувачам до 24 березня 2022 року, будуть доступні для отримувачів в інших країнах будь-коли. Якщо відправник у росії вирішить отримати повернення переказу, це можна буде зробити у відділенні одного з партнерів.

Грошові перекази, відправлені до росії та не виплачені отримувачу до 24 березня 2022 року, будуть повернені відправнику.

10 березня Western Union засудила неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну і заявила про призупинку роботи на території росії та білорусі