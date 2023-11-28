Єврокомісія погодила заборону на алмази з Росії – AFP

Єврокомісія схвалила пропозицію щодо заборони на продаж російських алмазів. Найближчим часом документ може бути направлений на розгляд усім країнам-членам Євросоюзу.

Про це пише AFP із посиланням на проєкт постанови.

“Європейський Союз розробляє заборони на російські алмази в рамках свого 12-го пакету санкцій, спрямованих на посилення тиску на військову економіку РФ.

Але було важко домовитися про те, як найкраще обмежити торгівлю алмазами. Будучи невеликими та надзвичайно цінними, дорогоцінні камені легко та вигідно провозити контрабандою. Їх можна легко змішувати з іншим дорогоцінним камінням”, – нагадує видання.

Європа – і Бельгія зокрема – має ще одне занепокоєння: навіть із санкціями ЄС російські дорогоцінні камені можуть знайти собі шлях до конкурентів у таких місцях, як Дубай та Індія, додає AFP.

По ходу переговорів щодо санкцій ЄС втрутилися держави Великої сімки, і найбільші індустріально розвинені демократії світу погодилися на глобальну заборону.

Так, за даними видання, Європейська комісія схвалила пропозицію, яка буде передана державам-членам ЄС для схвалення найближчими днями.

Відповідно до копії проєкту документу, з якою ознайомилося AFP, він заборонить торгівлю алмазами, що походять з Росії, перевозяться транзитом або експортуються з Росії, а також алмазів, оброблених в третіх країнах і ювелірних виробів з діамантами.

Заборону на алмази з Росії планується ввести з 1 січня 2024 року, на оброблені в третіх країнах – планують поетапно ввести в дію з березня по вересень наступного року.

Згідно з проєктом, такий захід дозволить “внести механізм відстеження алмазів, щоб ефективно реагувати на порушення і мінімізувати роботу учасників ринку”.

Раніше Bloomberg писав, що пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро, зокрема заборону експорту верстатів та деталей машин, за допомогою яких Росія виробляє зброю, що використовується на війни проти України.

Обговорення нових санкцій зрушило з мертвої точки після того, як міністри закордонних справ країн “Групи семи” на зустрічі в Японії дали зелене світло на запровадження обмежень стосовно діамантів російського походження. // Економічна правда