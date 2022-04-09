Євросоюз закрив кордони для вантажівок з білорусі та росії

Європейський союз вводить з 16 квітня повну заборону на перетин фурами з росії та білорусі своїх кордонів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний журнал ЄС.

Повідомляється, що будь-яким підприємствам автомобільного транспорту, створеним в білорусі, забороняється перевезення вантажів автомобільним транспортом по території Союзу, в тому числі транзитом.

Однак є кілька винятків, до них відносяться:

· Купівля, імпорт або транспортування в ЄС природного газу і нафти, в тому числі продуктів нафтопереробки, а також титанової, алюмінієвої, мідної, нікелевої, паладієвої і залізної руди;

· Транспортування фармацевтичних, медичних, сільськогосподарських та харчових продуктів, включаючи пшеницю і добрива, імпорт, придбання та транспортування яких дозволені згідно з цим рішенням;

· Гуманітарні цілі;

· Доставка вантажів, необхідних для функціонування дипломатичних і консульських представництв Союзу і держав-членів в білорусі, в тому числі делегацій, посольств та представництв, або міжнародних організацій в Білорусі, що користуються імунітетами згідно з міжнародним правом.

Раніше аналогічне обмеження наклали на російські підприємства автомобільного транспорту з тими ж винятками.