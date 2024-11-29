Инвестиции в недвижимость: почему растет интерес к Северному Кипру

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Инвестирование в зарубежную недвижимость остается популярным способом сохранения и приумножения капитала. Есть несколько стран, которые привлекают внимание инвесторов благодаря своим экономическим условиям, возможностям получения вида на жительство (ВНЖ), а также перспективам доходности. Одной из самых популярных — является Северный Кипр недвижимость которого существенно дешевле по сравнению с южной частью острова, другими европейскими странами и Средиземноморскими курортами.

Инвестиции в недвижимость на Северном Кипре становятся все более популярными среди иностранных инвесторов. Среди них особенно выделяются граждане Великобритании, Германии, Украины, Израиля и РФ. Так, в 2023 году иностранные покупатели приобрели более 4 200 объектов недвижимости на Северном Кипре.

Инвестиции в недвижимость на Северном Кипре становятся все более популярными

Фото: gpcyprus.com

Факторы интереса

Как отмечают эксперты компании GP Real Estate, рост интереса к этому региону обусловлен несколькими факторами:

1. Доступные цены на недвижимость

  • Низкая стоимость — недвижимость на Северном Кипре существенно дешевле по сравнению с южной частью острова, другими европейскими странами и Средиземноморскими курортами.
  • Широкий выбор — тут можно найти объекты в разных ценовых категориях — от доступных апартаментов до роскошных вилл.

2. Высокий инвестиционный потенциал

  • Рост цен — спрос на недвижимость растет, что обеспечивает стабильное увеличение стоимости объектов.
  • Доходность от аренды — высокий спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду, особенно в туристических зонах, обеспечивает доходность 6–10% годовых.

3. Простая система налогообложения

  • Низкие налоги — отсутствие налога на прирост капитала для иностранных инвесторов, а налог на недвижимость минимален.
  • Прозрачность — процедура покупки проста и относительно недорогая.

4. Возможность получения вида на жительство

  • Покупка недвижимости может стать основанием для получения вида на жительство.
  • Это особенно привлекательно для граждан стран, которым требуется упрощение процедур пребывания за границей.

5. Благоприятный климат и экология

  • Более 300 солнечных дней в году делает регион идеальным для отдыха и жизни.
  • Прекрасные пляжи, чистое море и горы создают комфортные условия для жизни и туризма.

6. Развитая инфраструктура

  • Страна активно развивает инфраструктуру: строятся новые дороги, супермаркеты, школы, больницы и спортивные центры.
  • Северный Кипр известен своими образовательными учреждениями, что привлекает студентов и семейных покупателей.

7. Туристическая привлекательность

  • Исторические достопримечательности — замки, древние города, старинные монастыри и уникальная архитектура привлекают туристов.
  • Курортный потенциал — многие объекты недвижимости расположены вблизи популярных пляжей и развлекательных центров.

8. Правовые аспекты

  • Надежные права собственности. При соблюдении юридических процедур покупка недвижимости на Северном Кипре безопасна.
  • Британская правовая система. Основой законодательства является британское право, что обеспечивает прозрачность сделок.

9. Отсутствие визовых ограничений

  • Иностранцам легко приобрести недвижимость, процесс оформления значительно проще, чем в большинстве стран ЕС.
  • Возможность безвизового въезда для многих граждан СНГ и Ближнего Востока.

10. Перспективы роста региона

  • Северный Кипр активно развивается, а международные инвестиции стимулируют экономику.
  • Возможное будущее объединение острова может привести к росту цен на недвижимость.

Эти факторы делают Северный Кипр привлекательным как для тех, кто хочет приобрести недвижимость для личного пользования, так и для инвесторов, ищущих стабильный доход и капитализацию.

Что нужно учитывать

Для инвестирования в недвижимость на Северном Кипре специалисты GP Real Estate настоятельно советуют учитывать следующие аспекты:

  1. Выбор надежного агентства недвижимости
    Рекомендуется сотрудничать с лицензированными агентствами, знакомыми с местным рынком и законодательством.
  2. Понимание налоговых обязательств
    При покупке недвижимости взимаются определенные налоги и сборы, такие как гербовый сбор (около 0,5% от стоимости покупки) и НДС.
  3. Оформление прав собственности
    Важно убедиться в юридической чистоте объекта и правильном оформлении документов.
  4. Понимание рынка аренды
    Если планируется сдача недвижимости в аренду, следует изучить спрос и потенциальную доходность в выбранном регионе.

Таким образом, инвестиции в недвижимость на Северном Кипре могут быть выгодными при тщательном подходе и учете всех юридических и финансовых аспектов для тех, кто хочет приобрести недвижимость для личного пользования, так и для инвесторов, ищущих стабильный доход и капитализацию..

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