Инвестиции в недвижимость: почему растет интерес к Северному Кипру

Инвестирование в зарубежную недвижимость остается популярным способом сохранения и приумножения капитала. Есть несколько стран, которые привлекают внимание инвесторов благодаря своим экономическим условиям, возможностям получения вида на жительство (ВНЖ), а также перспективам доходности. Одной из самых популярных — является Северный Кипр недвижимость которого существенно дешевле по сравнению с южной частью острова, другими европейскими странами и Средиземноморскими курортами.

Инвестиции в недвижимость на Северном Кипре становятся все более популярными среди иностранных инвесторов. Среди них особенно выделяются граждане Великобритании, Германии, Украины, Израиля и РФ. Так, в 2023 году иностранные покупатели приобрели более 4 200 объектов недвижимости на Северном Кипре.

Факторы интереса

Как отмечают эксперты компании GP Real Estate, рост интереса к этому региону обусловлен несколькими факторами:

1. Доступные цены на недвижимость

Низкая стоимость — недвижимость на Северном Кипре существенно дешевле по сравнению с южной частью острова, другими европейскими странами и Средиземноморскими курортами.

— недвижимость на Северном Кипре существенно дешевле по сравнению с южной частью острова, другими европейскими странами и Средиземноморскими курортами. Широкий выбор — тут можно найти объекты в разных ценовых категориях — от доступных апартаментов до роскошных вилл.

2. Высокий инвестиционный потенциал

Рост цен — спрос на недвижимость растет, что обеспечивает стабильное увеличение стоимости объектов.

спрос на недвижимость растет, что обеспечивает стабильное увеличение стоимости объектов. Доходность от аренды — высокий спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду, особенно в туристических зонах, обеспечивает доходность 6–10% годовых.

3. Простая система налогообложения

Низкие налоги — отсутствие налога на прирост капитала для иностранных инвесторов, а налог на недвижимость минимален.

отсутствие налога на прирост капитала для иностранных инвесторов, а налог на недвижимость минимален. Прозрачность — процедура покупки проста и относительно недорогая.

4. Возможность получения вида на жительство

Покупка недвижимости может стать основанием для получения вида на жительство.

Это особенно привлекательно для граждан стран, которым требуется упрощение процедур пребывания за границей.

5. Благоприятный климат и экология

Более 300 солнечных дней в году делает регион идеальным для отдыха и жизни.

Прекрасные пляжи, чистое море и горы создают комфортные условия для жизни и туризма.

6. Развитая инфраструктура

Страна активно развивает инфраструктуру: строятся новые дороги, супермаркеты, школы, больницы и спортивные центры.

Северный Кипр известен своими образовательными учреждениями, что привлекает студентов и семейных покупателей.

7. Туристическая привлекательность

Исторические достопримечательности — замки, древние города, старинные монастыри и уникальная архитектура привлекают туристов.

замки, древние города, старинные монастыри и уникальная архитектура привлекают туристов. Курортный потенциал — многие объекты недвижимости расположены вблизи популярных пляжей и развлекательных центров.

8. Правовые аспекты

Надежные права собственности . При соблюдении юридических процедур покупка недвижимости на Северном Кипре безопасна.

. При соблюдении юридических процедур покупка недвижимости на Северном Кипре безопасна. Британская правовая система. Основой законодательства является британское право, что обеспечивает прозрачность сделок.

9. Отсутствие визовых ограничений

Иностранцам легко приобрести недвижимость, процесс оформления значительно проще, чем в большинстве стран ЕС.

Возможность безвизового въезда для многих граждан СНГ и Ближнего Востока.

10. Перспективы роста региона

Северный Кипр активно развивается, а международные инвестиции стимулируют экономику.

Возможное будущее объединение острова может привести к росту цен на недвижимость.

Эти факторы делают Северный Кипр привлекательным как для тех, кто хочет приобрести недвижимость для личного пользования, так и для инвесторов, ищущих стабильный доход и капитализацию.

Что нужно учитывать

Для инвестирования в недвижимость на Северном Кипре специалисты GP Real Estate настоятельно советуют учитывать следующие аспекты:

Выбор надежного агентства недвижимости

Рекомендуется сотрудничать с лицензированными агентствами, знакомыми с местным рынком и законодательством. Понимание налоговых обязательств

При покупке недвижимости взимаются определенные налоги и сборы, такие как гербовый сбор (около 0,5% от стоимости покупки) и НДС. Оформление прав собственности

Важно убедиться в юридической чистоте объекта и правильном оформлении документов. Понимание рынка аренды

Если планируется сдача недвижимости в аренду, следует изучить спрос и потенциальную доходность в выбранном регионе.

Таким образом, инвестиции в недвижимость на Северном Кипре могут быть выгодными при тщательном подходе и учете всех юридических и финансовых аспектов для тех, кто хочет приобрести недвижимость для личного пользования, так и для инвесторов, ищущих стабильный доход и капитализацию..