Инвестиции в недвижимость: почему растет интерес к Северному Кипру
Инвестирование в зарубежную недвижимость остается популярным способом сохранения и приумножения капитала. Есть несколько стран, которые привлекают внимание инвесторов благодаря своим экономическим условиям, возможностям получения вида на жительство (ВНЖ), а также перспективам доходности. Одной из самых популярных — является Северный Кипр недвижимость которого существенно дешевле по сравнению с южной частью острова, другими европейскими странами и Средиземноморскими курортами.
Инвестиции в недвижимость на Северном Кипре становятся все более популярными среди иностранных инвесторов. Среди них особенно выделяются граждане Великобритании, Германии, Украины, Израиля и РФ. Так, в 2023 году иностранные покупатели приобрели более 4 200 объектов недвижимости на Северном Кипре.
Факторы интереса
Как отмечают эксперты компании GP Real Estate, рост интереса к этому региону обусловлен несколькими факторами:
1. Доступные цены на недвижимость
- Низкая стоимость — недвижимость на Северном Кипре существенно дешевле по сравнению с южной частью острова, другими европейскими странами и Средиземноморскими курортами.
- Широкий выбор — тут можно найти объекты в разных ценовых категориях — от доступных апартаментов до роскошных вилл.
2. Высокий инвестиционный потенциал
- Рост цен — спрос на недвижимость растет, что обеспечивает стабильное увеличение стоимости объектов.
- Доходность от аренды — высокий спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду, особенно в туристических зонах, обеспечивает доходность 6–10% годовых.
3. Простая система налогообложения
- Низкие налоги — отсутствие налога на прирост капитала для иностранных инвесторов, а налог на недвижимость минимален.
- Прозрачность — процедура покупки проста и относительно недорогая.
4. Возможность получения вида на жительство
- Покупка недвижимости может стать основанием для получения вида на жительство.
- Это особенно привлекательно для граждан стран, которым требуется упрощение процедур пребывания за границей.
5. Благоприятный климат и экология
- Более 300 солнечных дней в году делает регион идеальным для отдыха и жизни.
- Прекрасные пляжи, чистое море и горы создают комфортные условия для жизни и туризма.
6. Развитая инфраструктура
- Страна активно развивает инфраструктуру: строятся новые дороги, супермаркеты, школы, больницы и спортивные центры.
- Северный Кипр известен своими образовательными учреждениями, что привлекает студентов и семейных покупателей.
7. Туристическая привлекательность
- Исторические достопримечательности — замки, древние города, старинные монастыри и уникальная архитектура привлекают туристов.
- Курортный потенциал — многие объекты недвижимости расположены вблизи популярных пляжей и развлекательных центров.
8. Правовые аспекты
- Надежные права собственности. При соблюдении юридических процедур покупка недвижимости на Северном Кипре безопасна.
- Британская правовая система. Основой законодательства является британское право, что обеспечивает прозрачность сделок.
9. Отсутствие визовых ограничений
- Иностранцам легко приобрести недвижимость, процесс оформления значительно проще, чем в большинстве стран ЕС.
- Возможность безвизового въезда для многих граждан СНГ и Ближнего Востока.
10. Перспективы роста региона
- Северный Кипр активно развивается, а международные инвестиции стимулируют экономику.
- Возможное будущее объединение острова может привести к росту цен на недвижимость.
Эти факторы делают Северный Кипр привлекательным как для тех, кто хочет приобрести недвижимость для личного пользования, так и для инвесторов, ищущих стабильный доход и капитализацию.
Что нужно учитывать
Для инвестирования в недвижимость на Северном Кипре специалисты GP Real Estate настоятельно советуют учитывать следующие аспекты:
- Выбор надежного агентства недвижимости
Рекомендуется сотрудничать с лицензированными агентствами, знакомыми с местным рынком и законодательством.
- Понимание налоговых обязательств
При покупке недвижимости взимаются определенные налоги и сборы, такие как гербовый сбор (около 0,5% от стоимости покупки) и НДС.
- Оформление прав собственности
Важно убедиться в юридической чистоте объекта и правильном оформлении документов.
- Понимание рынка аренды
Если планируется сдача недвижимости в аренду, следует изучить спрос и потенциальную доходность в выбранном регионе.
Таким образом, инвестиции в недвижимость на Северном Кипре могут быть выгодными при тщательном подходе и учете всех юридических и финансовых аспектов для тех, кто хочет приобрести недвижимость для личного пользования, так и для инвесторов, ищущих стабильный доход и капитализацию..Tweet