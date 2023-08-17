Зачем и как украинцы регистрируют компании на Кипре
Благодаря стратегическому географическому положению, благоприятному налоговому режиму и благоприятной деловой среде Кипр стал привлекательным центром для международного бизнеса и предпринимателей.
Регистрация компании на Кипре предлагает множество преимуществ, включая доступ к рынкам Европейского Союза, надежные правовые и банковские системы и прозрачную нормативно-правовую базу. Эксперты адвокатского объединения Zigma рассказывают о самом процессе и требованиях при регистрации компании на Кипре.
Правовая база:
Основным законодательством, регулирующим регистрацию компании на Кипре, является Закон о компаниях, гл. 113. В этом законе изложены нормативно-правовая база и процедуры для регистрации различных типов компаний, будь то частные с ограниченной ответственностью, публичные или товарищества.
Типы компаний:
В основном можно создать три типа компаний:
- Частная компания с ограниченной ответственностью: самый популярный выбор для малого и среднего бизнеса. Он ограничивает право передачи своих акций и не допускает наличия более 50 акционеров.
- Публичная компания с ограниченной ответственностью: подходит для крупных предприятий, этот тип позволяет передавать акции населению и может быть зарегистрирован на Кипрской фондовой бирже.
- Партнерство: существует два типа: полное товарищество и товарищество с ограниченной ответственностью. Они различаются с точки зрения ответственности и свободы действий.
Процесс регистрации:
Процесс регистрации компании включает в себя несколько основных этапов:
- Утверждение названия: Предлагаемое название компании должно быть уникальным и должно быть одобрено Регистратором компаний.
- Меморандум и Устав: в этих документах излагаются цели компании и правила ее работы. Они должны быть представлены в Регистрационную палату.
- Зарегистрированный офис: Каждая компания должна иметь зарегистрированный офис на Кипре, который служит официальным адресом для всех коммуникаций и юридических процессов.
- Директора и акционеры: Должна быть предоставлена информация о директорах и акционерах. Стоит отметить, что на Кипре разрешены корпоративные акционеры и директора.
- Подача документов: Все необходимые формы и сопроводительные документы должны быть представлены в Реестр компаний. Как только все будет в порядке, Регистратор выдаст свидетельство о регистрации.
Удаленная регистрация:
Учитывая цифровую эпоху, в которой мы живем, а также потребность в удобстве и скорости, многие предприниматели со всего мира, в том числе из Украины, ищут варианты удаленной регистрации. Удаленная регистрация компании на Кипре из Украины возможна с помощью юристов. Использование их опыта упрощает процесс, обеспечивая эффективное выполнение всех требований без необходимости физического присутствия.
Требования после регистрации:
После того, как ваша компания зарегистрирована, необходимо выполнить еще несколько шагов:
- Банковский счет: откройте корпоративный банковский счет на Кипре или в любой другой стране в зависимости от потребностей компании.
- Налоговая регистрация: Зарегистрируйтесь в налоговом департаменте, чтобы получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
- Регистрация НДС: Если применимо, компания должна быть зарегистрирована для целей НДС.
Преимущества кипрской компании:
Помимо стратегического расположения и членства в ЕС, по мнению специалистов Zigma, компании на Кипре получают следующие преимущества:
- Низкая ставка корпоративного налога: одна из самых низких в ЕС — 12,5%.
- Соглашения об избежании двойного налогообложения: Кипр подписал многочисленные соглашения, предотвращающие двойное налогообложение и продвигающие трансграничный бизнес.
- Конфиденциальность: сведения об акционерах могут оставаться анонимными, если используются номинальные услуги.
Как заключают специалисты, регистрация компании на Кипре — это упрощенный процесс, особенно при наличии необходимых знаний и помощи профессионалов. Независимо от того, находитесь ли вы на месте или ищете удаленную регистрацию, Кипр остается одним из лучших выборов для компаний, стремящихся выйти на европейские и ближневосточные рынки.