Зеленський підписав ратифікацію угоди про ресурси між Україною та США

Президент Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це йдеться у картці документа на сайті Верховної Ради. 8 травня Верховна Рада ратифікувала Угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. “За” проголосували 338 народних депутатів. 10 травня відповідний закон скерували до президента, а вже 12 числа голова держави підписав цей документ. Угода між Україною і США Ідею надання доступу партнерам до корисних копалин України висловлювали ще в президентському плані перемоги, але активна робота в цьому напрямку почалася після зміни влади в США. Дональд Трамп, який неодноразово заявляв, що Штати мають отримати компенсацію за мільярди доларів допомоги, наданих українцям, схвально поставився до такої пропозиції. Щоправда, Штати на початку намагалися прописати в договорі український борг у $300 млрд – нібито стільки Україна отримала від них для боротьби з окупантами. Ці цифри не підтвердили ні Київ, ні аналітики. Зрештою, після місяців обговорень, Вашингтон визнав, що надана допомога становила близько 100 млрд доларів, а в Угоді взагалі прибрали згадки про борг. Рамковий документ, за яким мав з’явитися детальний, збиралися підписати наприкінці лютого під час візиту Володимира Зеленського до Штатів. Підписання зірвалося в зв’язку з недружньою розмовою між президентами в Овальному кабінеті. Та попри це Україна продовжувала засвідчувати готовність до укладання угоди. Зрештою в квітні підписали рамковий документ – у онлайн-форматі, а 30 квітня – повноцінну угоду, передбачену на 10 років. Без боргів, але і без згадок про гарантії безпеки. Угода передбачає створення спільного фонду України і США. Штати можуть робити внески як коштами, так і військовою підтримкою. Протягом перших десяти років кошти з фонду повинні реінвестувати в Україну. Докладно про підписаний документ – в аналізі LB.ua “Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?”.