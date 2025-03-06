Зеленський розповів, куди підуть $7,7 млрд. допомоги від Норвегії

Президент України Володимир Зеленський подякував Норвегії за збільшення обсягу допомоги для України на 2025 рік. Допомога буде збільшена з $3,2 до $7,7 млрд. Зеленський розповів, куди підуть ці кошти.

Про це пише «Главком», з посиланням на пост глави держави.

За його словами, кошти будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї в Україні та посилення української енергетичної безпеки.

«Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Подякував за сьогоднішнє одностайне рішення норвезького парламенту збільшити обсяг допомоги Україні в цьому році з 3,2 до 7,7 млрд доларів США», – написав президент.

Зеленський називає це рішення дуже вчасним та зазначає, що це «має стати прикладом для всіх наших партнерів».

«Отже, переговорні позиції України на шляху до справедливого й сталого миру стануть ще міцнішими», – наголосив президент.

Український лідер подякував Норвегії за продемонстровану відповідальність і готовність збільшувати свій внесок у мир і стабільність у Європі.