Міністерство внутрішніх справ підтвердило проведення слідчих заходів

У Баку азербайджанські правоохоронці проводять спецоперацію в офісі філії російської пропагандистської інформаційної агенції «Спутник-Азербайджан». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Sputnik – російська пропагандистська інформаційна агенція, заснована агенцією «Россия сегодня». Sputnik вирізняється необ’єктивною подачею інформації та упередженістю у висвітленні подій. Агенція має регіональні представництва та бюро в різних країнах, зокрема ведуть діяльність 30 мовами, включаючи англійську, іспанську, польську, киргизьку, сербську.