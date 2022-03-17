Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом
Президент США Джо Байден окончательно перестал подбирать слова для характеристики российского президента Владимира Путина после вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление американского президента.
Байден вспомнил Путина, назвав его «кровавым диктатором и чистейшим головорезом», во время речи в Капитолии. Президент посетил ланч в честь Дня святого Патрика у спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Накануне Байден использовал относительно Путина другой эпитет – «военный преступник». Ранее официальные лица США избегали подобных высказываний в адрес лидера РФ. Тогда они объясняли этот подход необходимостью соблюдать точность формулировки, в частности, юридическую.