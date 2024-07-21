Байден оголосив про вихід із президентських перегонів

Чинний глава Білого дому Джо Байден оголосив про намір відмовитися від участі у президентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це Байден повідомив у листі, опублікованому на його сторінці у соцмережі Х.

«Для мене було честю свого життя служити вам президентом. І хоча я мав намір переобратися, я вважаю, що у кращих інтересах для моєї партії та країни буде, аби я залишив (президентські перегони – ред.) та зосередився виключно на виконанні своїх обов’язків президента до кінця каденції», – написав він.

Також Байден запевнив, що пізніше звернеться до нації та детальніше розповість про своє рішення.

«Нині хочу висловити глибоку вдячність усім, хто так багато працював на моє переобрання. Я хочу подякувати віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона є надзвичайним партнером в цій роботі. Також хочу висловити вдячність американському народу за віру й довіру», – зазначив глава Білого дому.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.