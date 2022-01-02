Байден созвонился з Зеленским после переговоров с Путиным

Сегодня, 2 января, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. До этого разговора американский лидер поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

Белый дом рассказал подробности переговоров

Как рассказали в Белом доме, во время телефонного разговора Байден:

заверил, что США вместе с партнерами дадут решительный ответ России в случае полномасштабного вторжения;

подчеркнул приверженность принципу «ничего об Украине без Украины»;

выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины;

выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Донбассе, в частности, путем выполнения минских договоренностей и переговоров в нормандском формате.

Также лидеры Украины и США обсудили предстоящие переговоры с Россией по поводу ее так называемых «гарантий безопасности».

Американские СМИ писали, что Байден планировал в разговоре с украинским лидером еще раз подтвердить поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины. Также стороны должны были обсудить войска России на границе страны и подготовку к будущим дипломатическим контактам с Москвой, которые должны помочь снизить эскалацию.

Разговор Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели очередной телефонный разговор. Путин предупредил, что Россия будет добиваться результата «гарантий безопасности», а также, что Россия будет защищать себя так, как бы защищали себя США. Байден, в свою очередь, предупредил российского лидера о последствиях в случае нового вторжения в Украину.