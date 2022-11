Байден вперше зустрівся із Сі Цзіньпіном у якості президента США

Лідери двох країн потиснули один одному руки в готелі на Балі перед їхньою особистою зустріччю. Очікується, що вони будуть спілкуватися щонайменше дві години, після чого Байден планує провести прес-конференцію.

BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders of the US and China since before the Covid-19 pandemic https://t.co/iHKU2XijYT pic.twitter.com/WcIc08rqSF

— Bloomberg (@business) November 14, 2022