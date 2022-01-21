«Чего хочет Путин?». Блинкен рассказал, о чем спросил у Лаврова

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым поинтересовался у него, что хочет российский президент Владимир Путин. Глава Госдепа отметил ухудшение отношения к России в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Энтони Блинкена.

«Это надо спросить у Путина. Он сам только знает ответ на этот вопрос», — привел ответ Лаврова Блинкен на свой вопрос: «что хочет Путин».

По его словам, он попросил Лаврова объяснить точку зрения России и какие шаги ее руководство предприняло, и как они идут в пользу стратегическим интересам страны и безопасности.

«То, что вы (Россия — ред.) сделали за предыдущие годы только ухудшило то, что вы говорить не хотите. До 2014 года, до оккупации Донбасса в Украине рейтинг хорошего отношения к РФ был 70%, а сейчас — 25% или 30%», — добавил Блинкен.

Он напомнил, что это было до того, как был Крым и Донбасс. Госсекретарь добавил, что до этого оккупации украинских территорий вступление в НАТО поддерживали 25-30% жителей Украины, а сейчас — 60%.

«До 2014 года стремились уменьшить наши силы в Европе. Однако после 2014 года НАТО почувствовало, что нужно усилить присутствие на восточном фланге из-за российской агрессии», — сказал Блинкен, добавив, что США пришлось убеждать своих союзников и партнеров увеличивать расходы на оборону.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что если со стороны России последуют новые агрессивные шаги против Украины, то это только обострит те вопросы, которые беспокоят российские власти.

«Я надеюсь, что Лавров и Путин об этом подумают», — резюмировал Блинкен.