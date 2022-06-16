До Києва також прибув президент Румунії Клаус Йоханніс

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Йоханнес разом із Макроном, Драгі та Шольцом зустрінеться з українським президентом.

Президент Румунії Клаус Йоханніс прибув до Києва з офіційним візитом. Він долучився до президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольці та премʼєра Італії Маріо Драгі, які сьогодні вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії відвідали Україну.

До Києва також прибув президент Румунії

Фото: твіттер Клауса Йоханнеса

У твіттері Йоханніс написав, що прибув у Київ, щоб разом з європейськими колегами показати «рішучу підтримку та повну солідарність з президентом Володимиром Зеленським».

«Незаконна російська агресія має припинитися!» – наголосив він.

 

 

Візит європейських лідерів відбувається в переддень того, як Єврокомісія має надати рекомендацію щодо присвоєння Україні статусу кандидата в члени ЄС. // LB.ua

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