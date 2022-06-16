До Києва також прибув президент Румунії Клаус Йоханніс

Йоханнес разом із Макроном, Драгі та Шольцом зустрінеться з українським президентом.

Президент Румунії Клаус Йоханніс прибув до Києва з офіційним візитом. Він долучився до президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольці та премʼєра Італії Маріо Драгі, які сьогодні вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії відвідали Україну.

У твіттері Йоханніс написав, що прибув у Київ, щоб разом з європейськими колегами показати «рішучу підтримку та повну солідарність з президентом Володимиром Зеленським».

«Незаконна російська агресія має припинитися!» – наголосив він.

Just arrived in Kyiv. pic.twitter.com/fFJhyMd0tK — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022

Візит європейських лідерів відбувається в переддень того, як Єврокомісія має надати рекомендацію щодо присвоєння Україні статусу кандидата в члени ЄС. // LB.ua