До Конгресу США внесено пропозицію про імпічмент Трампа
Трампа, зокрема, звинувачують у перешкоджанні правосуддю, зловживанні владою, узурпації влади, хабарництві та корупції
До Палати представників внесено пропозицію імпічменту президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис конгресмена від штату Мічиган Шрі Танедара у соцмережі Х.
Танедар уточнив, що подав сім статей імпічменту, в яких Трампа обвинувачують у низці серйозних порушень.
Конгресмен також звинувачує Трампа у незаконному скороченні бюджетних витрат на окремі державні відомства через Департамент ефективності уряду (DOGE) без погодження з Конгресом.
Серед інших підстав для імпічменту, Танедар назвав агресивну тарифну політику Трампа, що завдала шкоди міжнародній економіці, тиск на ЗМІ, порушення Першої поправки Конституції США (гарантія свободи слова), хабарництво, втручання у діяльність судів та незаконний збір персональних даних громадян.
«Стаття сьома – тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. В нашій країні президенти, а не королі. Це не просто порушення – це порушення, що підпадає під імпічмент», – наголосив Танедар.
«Він Голіаф. Він контролює генералів в армії. Він контролює міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію, але, мої друзі, на кожного Голіафа знайдеться свій Давид. Я йду за вами. Пане президенте, цей Давид йде за вами», – заявив Грін.
Як зазначає видання The Hill, Грін очолював кілька спроб імпічменту під час першого строку Трампа в Білому домі, які не мали успіху. 5 лютого він заявив у своєму виступі у Палаті представників, що він подасть імпічмент Трампу після того, як головнокомандувач запропонував США взяти під контроль сектор Гази.Tweet