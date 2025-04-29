До Конгресу США внесено пропозицію про імпічмент Трампа

Трампа, зокрема, звинувачують у перешкоджанні правосуддю, зловживанні владою, узурпації влади, хабарництві та корупції

До Палати представників внесено пропозицію імпічменту президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис конгресмена від штату Мічиган Шрі Танедара у соцмережі Х.

«Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію», – написав конгресмен.

Танедар уточнив, що подав сім статей імпічменту, в яких Трампа обвинувачують у низці серйозних порушень.

Серед висунутих обвинувачень – депортація Кілмара Абреґо Ґарсії, якого, за словами Танедара, помилково вислали до Сальвадору.

Конгресмен також звинувачує Трампа у незаконному скороченні бюджетних витрат на окремі державні відомства через Департамент ефективності уряду (DOGE) без погодження з Конгресом.

Серед інших підстав для імпічменту, Танедар назвав агресивну тарифну політику Трампа, що завдала шкоди міжнародній економіці, тиск на ЗМІ, порушення Першої поправки Конституції США (гарантія свободи слова), хабарництво, втручання у діяльність судів та незаконний збір персональних даних громадян.

«Стаття сьома – тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. В нашій країні президенти, а не королі. Це не просто порушення – це порушення, що підпадає під імпічмент», – наголосив Танедар.

Як пише медіа Axios , це вже не перша спроба оголосити імпічмент Трампу цьогоріч. Так, на початку квітня конгресмен від Демократичної партії Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів підготує подання про імпічмент чинному президентові США.

«Він Голіаф. Він контролює генералів в армії. Він контролює міністерство юстиції. Він контролює Республіканську партію, але, мої друзі, на кожного Голіафа знайдеться свій Давид. Я йду за вами. Пане президенте, цей Давид йде за вами», – заявив Грін.

Як зазначає видання The Hill, Грін очолював кілька спроб імпічменту під час першого строку Трампа в Білому домі, які не мали успіху. 5 лютого він заявив у своєму виступі у Палаті представників, що він подасть імпічмент Трампу після того, як головнокомандувач запропонував США взяти під контроль сектор Гази.