Ердоган схвалив ратифікацію членства Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган схвалив ратифікацію парламентом країни членства Швеції в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіційний вісник Туреччини.

“Ратифікацію “Протоколу про приєднання Королівства Швеція до Північноатлантичного договору”, підписаного в Брюсселі 5 липня 2022 року, було схвалено. Положення цього закону вводяться в дію президентом Республіки”, – йдеться в документі.

Вступ Швеції до НАТО

Вступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією, але Гельсінкі вступили до НАТО в червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, крім Угорщини.

Будапешт обіцяв, що не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції. Проте, голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося. Угорські політики вимагають пояснень щодо критики демократичного розвитку країни, аналогічної стурбованості, вираженої багатьма іншими європейськими політиками.

23 січня парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ до НАТО, а прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав власний парламент до аналогічного кроку.