Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против РФ: кто в него попал

Евросоюз вечером 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций против России. В черный список попали главы российских государственных корпораций и олигархи, а также банки и компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

ЕС ввел персональные санкции против главы «Сбербанка» Германа Грефа, российского олигарха Олега Дерипаски. Также в черный список внесли бизнесменов: Игоря и Бориса Ротенбергов, сына Сулеймана Керимова Саида, Владимира Богданова («Сургутнефтегаз») и других. Кроме того, ЕС заморозил активы четырех российских банков: ВТБ;

«Новикомбанка»;

«Совкомбанка»;

«Открытие». Под санкции также попали российские госкорпорации: «Русские машины»;

Объединенная двигательная корпорация;

Государственная транспортная лизинговая компания;

ряд судостроительных, военно-промышленных, машиностроительных и транспортных компаний.