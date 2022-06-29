Фінляндію та Швецію офіційно запросили до НАТО

Лідери країн-членів НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

Про це йдеться у декларації саміту лідерів, який стартував напередодні у Мадриді, пише УНН.

«Ми підтверджуємо нашу відданість політиці відчинених дверей НАТО. Сьогодні ми ухвалили рішення запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО та погодилися підписати протоколи про вступ», — сказано в документі.

Зазначається, що при вступі до Альянсу будь-якої країни вкрай важливо, щоб законні безпекові інтереси всіх союзників були належним чином враховані.

«Ми вітаємо укладання тристороннього меморандуму між Туреччиною, Фінляндією та Швецією з цього питання. Приєднання Фінляндії та Швеції зробить їх безпечнішою, НАТО – сильнішою, а євроатлантичну зону – безпечнішою. Безпека Фінляндії та Швеції має безпосереднє значення для Альянсу, у тому числі у процесі приєднання», — сказано у декларації.

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, що розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку «терористичних груп».

Анкара висунула для країн 10 умов, виконання яких відчинить їм двері в Альянс.

Після поглиблених переговорів між країнами Туреччина заявила, що на саміті у Мадриді підтримає членство Швеції та Фінляндії в НАТО.