Генпрокурор призначив трьох нових заступників

Генеральний прокурор Андрій Костін представив колективу Офісу Генерального прокурора нового першого заступника Генпрокурора та двох заступників.

На посаду першого заступника призначено Олексія Хоменка. З вересня 2022 року він обіймав посаду заступника Генпрокурора. До цього працював керівником Київської обласної прокуратури. Одним із головних завдань першого заступника визначено нагляд за додержанням законів органами безпеки.

Заступником Генпрокурора призначено Антона Войтенка. До цього він очолював Львівську обласну прокуратуру. Він куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

На посаду ще одного заступника Генерального прокурора призначено Вікторію Літвінову. До призначення вона працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора. Вона і надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей.

Генеральний прокурор зазначив, що всі новопризначені заступники позитивно себе зарекомендували та побажав їм плідної роботи. «Під час війни нема часу на довгі роздуми і розкачування. Рішення приймаються швидко. Це необхідно щоб прокуратура працювала ефективно в складних умовах, в яких знаходиться правоохоронна система і вся наша країна. Ми всі, як команда, спільно працюємо для перемоги на своєму фронті», – наголосив він.

Офіс Генерального прокурора