Генсамблея ООН призупинила членство росії у Раді з прав людини

«За» проголосували 93 країни

Генасамблея ООН у четвер ухвалила резолюцію про призупинення участі росії в Раді з прав людини, передає кореспондент УНН.

Так, рішення підтримало 93 держави, проти було 24.

На рішення вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Щойно було призупинено право членства росії у Раді ООН з прав людини. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, які займаються захистом прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН та обрали правильну сторону історії», — написав він у Twitter.