Генсамблея ООН призупинила членство росії у Раді з прав людини
«За» проголосували 93 країни
Генасамблея ООН у четвер ухвалила резолюцію про призупинення участі росії в Раді з прав людини, передає кореспондент УНН.
Так, рішення підтримало 93 держави, проти було 24.
На рішення вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Щойно було призупинено право членства росії у Раді ООН з прав людини. Військовим злочинцям не місце в органах ООН, які займаються захистом прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН та обрали правильну сторону історії», — написав він у Twitter.
Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022
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