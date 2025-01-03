Героя України Фінашина призначено радником з питань ветеранської політики

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив Героя України, ветерана Національної гвардії Дмитра Фінашина радником з питань ветеранської політики.

«Фін» пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера, отримав надважке поранення на фронті та, ризикуючи власним життям, врятував побратима. Згодом повернувся у стрій.

Дмитро — молодий представник спільноти воїнів, який чітко розуміє потреби військових та ветеранів. Він опікуватиметься питаннями покращення реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС.

Національна поліція України