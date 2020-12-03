Глава облсовета Днепропетровской области Святослав Олейник готовится перебежать к Юлии Тимошенко, – СМИ

Глава облсовета Днепропетровской области Святослав Олейник «провалил» выборы в Днепре и не смог завести нужное количество депутатов в городской совет.

Понимая, что в правящей партии у него сейчас «скользкая ситуация», он планирует вернуться в команду Юлии Тимошенко, нардепом от которой Олейник был несколько лет назад. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на издание «Горсовет«.

«Святослав Олейник не в состоянии на данный момент собрать коалицию в областном совете – сессия, которую он планировал на 3 декабря, им же и отменена. После такого провала его готовят «на выход» с занимаемой должности, поэтому он срочно ищет пути отступления, для того, чтобы не растерять последние крохи своей политической карьеры. Перейти в оппозицию ему сейчас выгодно, так как, по данным источника в НАБУ, Олейника хотят «штормить», поскольку это часть стратегии в рамках борьбы с Коломойским, чьим ближайшим соратником Олейник является уже много лет. А о связи Юлии Тимошенко с Коломойским известно всем», – отметили журналисты.

Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновило расследование против главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника по статье Уголовного кодекса 366-1 «Декларирование недостоверной информации». А Главное следственное управление Государственной фискальной службы занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» и 212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».

Как сообщило издание «Дело», Олейник, будучи субъектом декларирования, привлек внимание правоохранителей тем, что в своей декларации не указал ни одного родственника, хотя по закону обязан сделать это. Соответственно, он не указал и имущество своих близких.