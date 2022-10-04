Голова НБУ Шевченко заявив, що йде у відставку

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що залишає посаду “в силу причин, пов’язаних зі здоров’ям”.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“… в силу причин, пов’язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення.

Я залишаю посаду Голови Національного банку України. Я звернувся до Президента України з проханням прийняти мою відставку”, – написав Шевченко.

Глава НБУ також подякував Президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави — і в мирний, і у воєнний час.

У свою чергу народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що відставка Голови НБУ Кирила Шевченка відбудеться цього тижня.

16 липня 2020 Верховна Рада призначила Кирила Шевченка головою Національного банку України.