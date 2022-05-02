Ізраїль вимагає вибачень після заяви росії про єврейське коріння Гітлера

«Така брехня призначена для того, щоб звинуватити самих євреїв у найжахливіших злочинах в історії, які були скоєні проти них», — заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.

«Використання Голокосту єврейського народу в політичних цілях має бути негайно припинено», — додав він.

Голова МЗС Ізраїлю Яїр Лапід зажадав від Лаврова вибачень за його коментарі, зроблені в неділю в інтерв’ю італійському телебаченню, і закликав російського посла до «жорсткої розмови» щодо цього твердження.

Лапід сказав, що стверджувати, що Гітлер був єврейського походження, було все одно, що говорити, що євреї наклали на себе руки, а звинувачувати євреїв в антисемітах було «найнижчим рівнем расизму».

Лапід відкинув твердження Лаврова про те, що пронацистські елементи панують над українським урядом та збройними силами.

«Українці – не нацисти. Нацистами були лише нацисти, і тільки вони займалися систематичним знищенням єврейського народу», — сказав Лапід, чий дід загинув під час Голокосту.

Ізраїль неодноразово висловлював підтримку Україні після російського вторгнення у лютому. Але побоюючись загострення відносин із рф, країна спочатку уникала прямої критики на адресу Москви і не застосовувала санкцій проти російських олігархів.

Проте відносини стали більш натягнутими, коли минулого місяця Лапід звинуватив росію у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Що передувало

Під час інтерв’ю італійському каналу Rete 4 Лаврова запитали, як росія могла говорити про необхідність «денацифікації» України, коли президент країни Володимир Зеленський є євреєм.

«Коли вони кажуть: «Що це за нацифікація, якщо ми євреї?», я думаю, що Гітлер теж був єврейського походження, то це нічого не означає», — сказав Лавров.

«Вже давно ми чуємо, як мудрі євреї кажуть, що найбільші антисеміти — це самі євреї», — додав він.

Особа одного з дідів Гітлера невідома, але були деякі історичні припущення, які ніколи не були підкріплені доказами, що він міг бути євреєм.