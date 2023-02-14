Кабмін призначив нових заступників міністрів оборони та внутрішніх справ

Сьогодні, 14 лютого рішенням Кабінету міністрів України було призначено нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова та міністра внутрішніх справ Ігора Клименка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Уряду.