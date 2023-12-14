Країни Євросоюзу погодили новий пакет санкцій проти Росії
Після тривалих переговорів глави країн-членів Євросоюзу дійшли згоди про дванадцятий пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами співрозмовників, хоча текст був узгоджений усіма країнами на початку цього тижня, Австрія не давала остаточного схвалення до пізнього вечора четверга.
Повідомляється, що остаточне рішення про ухвалення нового пакету санкцій має бути ухвалене найближчими днями. До того ж, країни ЄС намагатимуться узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці її повномасштабного вторгнення до України.