Країни Євросоюзу погодили новий пакет санкцій проти Росії

Після тривалих переговорів глави країн-членів Євросоюзу дійшли згоди про дванадцятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Подробиці нового пакету економічних обмежень не розголошуються, але відомо, що раніше рекомендований Єврокомісією пакет санкцій включав пропозиції щодо перекриття комерційних доходів, отриманих від торгівлі російськими алмазами, і проти низки російських чиновників та бізнесменів, серед яких син Дмитра Медведєва.

За словами співрозмовників, хоча текст був узгоджений усіма країнами на початку цього тижня, Австрія не давала остаточного схвалення до пізнього вечора четверга.

Повідомляється, що остаточне рішення про ухвалення нового пакету санкцій має бути ухвалене найближчими днями. До того ж, країни ЄС намагатимуться узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці її повномасштабного вторгнення до України.