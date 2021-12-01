Майдан выдвинул три ультиматума Зеленскому

Вече на Майдане закончилось выдвижением требований по полной перезагрузке власти

По итогам часового вече под названием «Защити Украину – останови переворот», прошедшего вечером 1 декабря на Майдане в Киеве, собравшиеся несколько тысяч членов разных организаций выдвинули свои требования к президента.

Требования прописаны в меморандуме, который был зачинал со сцены на Майдане Незалежности.

Глава политической партии «Демократична сокира» Юрий Гудыменко зачитал меморандум, в котором сказано, что от президента Владимира Зеленского сейчас требуется:

уволить главу Офиса президента Андрея Ермака;

распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы;

пойти в отставку.

Гудыменко объявил о создании Координационного совета оппозиции, куда предложил войти всем желающим политическим силам, а также объявил о бессрочной кампании за полную перезагрузку власти. // «Сегодня»