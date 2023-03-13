«Майже дослівне повторення тез російської пропаганди» – МЗС про заяви влади Грузії щодо України

Українська сторона категорично відкидає інсинуації представників влади Грузії про Україну, які не мають нічого спільного із реальністю,

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише УНН.

Ніколенко зауважив, що за останні кілька днів прем’єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку недружніх до України заяв.

“Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни. Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю”, – наголосив речник МЗС України.

Як підкреслив спікер української дипломатії, “не там шукає ворога грузинська влада”.

“Переконані, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів. Ми високо цінуємо підтримку грузинів в той час, коли українці боряться за свою незалежність. Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього”, – підсумував речник МЗС.

Раніше очільник уряду Грузії дорікнув Зеленському за підтримку акцій протесту.