Міністр закордонних справ Кулеба теж подав у відставку

Він очолював зовнішньополітичне відомство з 2020 року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Заяву міністра розглянуть на одному з найближчих засідань. Окрім Кулеби, нардепам потрібно буде розглянути і низку інших змін в уряді.

“До Верховної Ради України надійшла заява від Міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку”, – сказав він.

Кандидатуру міністра закордонних справ, згідно з законодавством, подає президент України.

Дмитро Кулеба очолював МЗС з 2020 року, а до цього був віцепрем’єр-міністром із питань євроатлантичної інтеграції.

Увечері вівторка надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Також звільнитися захотів голова Фонду держмайна.

Потім заяву написала і віцпрем’єрка Ірина Верещук, яка очолювала міністерство реінтеграції.

Також звільнитися захотіла віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. За даними LB.ua, вона стане міністром юстиції.

У правлячій партії це назвали “великим перезавантаженням”. За словами голови фракції “Слуга народу”, замінити планують половину складу уряду.

Заміна Кабміну з прем’єр-міністром на час воєнного стану заборонена законодавством.

LB.ua