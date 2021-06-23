Мустафу Найєма пристроїли радником міністра інфраструктури

За даними видання «Бабель», Найєм відповідатиме за напрямок безпеки на транспорті, управління майном і корпоративними правами.

29 квітня Мустафу Найєма скоротили з посади заступника директора державного концерну «Укроборонпром». Сам Найєм, коментуючи це рішення, зазначив, що його скоротили «без пояснень».

Мустафа Найєм працював заступником генерального директора оборонного концерну з листопада 2019 року.

Народний депутат Ради 8 скликання Мустафа Найєм отримав посаду заступника гендиректора державного концерну «Укроборонпром» у листопаді 2019 року після перемоги Зеленського на аиборах. Він відповідав за напрямок зв’язків з органами державної влади, а також із профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну. Згодом Найєм очолив напрямок роботи з активами підприємства та моніторингу державного оборонного замовлення.