Самый главнокомандующий сменил руководителя Генштаба ВСУ и командующего ООС

Президент Владимир Зеленский принял решение об смене начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил.

Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Так, по данным Офиса, Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Александр Павлюк — командующим Операции объединенных сил.

Глава государства акцентирует внимание командиров всех уровней в Вооруженных Силах, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности на необходимости активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации нашей армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны, добавили в Офисе.

«Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях», — отметил Владимир Зеленский.

Президент отмечает, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

«После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных Сил в целом», — резюмировал глава государства.