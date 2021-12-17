НАТО о «предложениях» России: любой диалог должен проходить в консультации с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Болгарии, передает кореспондент УНН.

«Мы получили последние предложения России. Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией должен учитывать озабоченность НАТО в связи с действиями России, основываться на ключевых принципах и документах Европейской безопастности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина”, — заявил Генеральный секретарь.

Говоря о наращивании российской военной мощи в Украине и вокруг нее, он заявил, что союзники по НАТО призывают Россию к немедленной деэскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства касательно прозрачности военной деятельности.

Он повторил, что НАТО примет “все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты всех союзников по НАТО”.

“Страны НАТО также ясно дали понять, что, если Россия примет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над усилением мер укрепления доверия”, — добавил Столтенберг.

Белый дом ранее сегодня заявил, что не будет вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников.