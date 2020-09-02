«Неконституционный» глава НАБУ отказался уходить в отставку

Директор НАБУ считает, что его «неконституционное назначение» «дает возможность для манипуляций и спекуляций».

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заверил, что не намерен подавать заявление на увольнение или уходить в отставку.

Так в интервью 24 телеканалу он прокомментировал слова нардепа Евгении Кравчук о том, что только таким образом «можно разрешить ситуацию» законно.

«Конечно, не буду. И я говорил о причинах такого решения Конституционного суда, почему он 20 лет рассматривал по-одному, а затем начал рассматривать по-другому. Причина в этом — это дело Окружного административного суда города Киева. Но, согласно логике этого решения, президент сейчас не имеет конституционного права принять решение о моей отставке. Поэтому мы работаем дальше, но эту ситуацию надо сейчас решить в парламенте соответствующим законом», — заявил Артем Сытник.

Директор НАБУ отметил, что сам факт отмены приказа не прекращает полномочий и не освобождает директора от занимаемой должности, но дает возможность для определенных манипуляций и спекуляций.

«Сейчас, например, после такого решения нельзя законно уволить ни одного руководителя Службы безопасности Украины в областях, потому что это будет неконституционным указом президента. Нет права у президента назначать или увольнять начальников СБУ в областях. Будет очень много вопросов. Можно будет пересмотреть все назначения руководителей СБУ в областях за 20 лет. В общем, спекуляций тоже будет очень много. Но с юридической точки зрения есть директор Сытник, который выполняет эти полномочия, и предусмотренные законом основания для прекращения этих полномочий и для увольнения. До этого времени действует такая норма, что прекращает полномочия директора (НАБУ, — ред.) и освобождает его от должности Президент Украины», — пояснил он.

Напомним, 28 августа КС признал неконституционным Указ президента о назначении Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко, издавая указ о назначении Сытника в 2015 году, превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным и обратили внимание на то, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых «пленок ОАСК», на которых задокументированы разговоры об «управляемом правосудии в Украине», в том числе и в отношении принятия решений КСУ.

В Офисе президента сообщили, что «примут решение КС к сведению», а представитель президента в КС заявил, что Владимир Зеленский должен издать указ об увольнении Сытника.

Как известно, в мае 51 депутат Верховной Рады во главе с Александром Дубинским («Слуга народа») обжаловал в КС указ президента Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ. Шестой президент Зеленский вскоре после своего избрания пытался закрыть этот законодательный пробел, но его конституционных поправок не поддержала Рада. // LB.ua