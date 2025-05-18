Новим президентом Румунії став проєвропейський Нікушор Дан

У неділю в Румунії відбувся другий тур виборів президента. Мер Бухареста і водночас проєвропейський політик Нікушор Дан стане новим главою держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЦВК Румунії.

Основними претендентами на посаду є проросійський ультраправий кандидат Джордже Сіміон і мер Бухареста Нікушор Дан.

Так, після підрахунку 99,02% протоколів Дан попередньо отримує 54,03% голосів, а його конкурент – 45,27% голосів.

Важливо зазначити, що станом на зараз кількість голосів, що залишилися, стала меншою, ніж відстань між кандидатами. Як пише HotNews, Дан лідирує з 898 тисячами голосів, а підрахував ось залишилося – лише 850 тисяч. Це означає, що мер Бухареста однозначний переможець виборчих перегонів.

Зазначимо, що після закриття виборчих дільниць о 21:00, загальна явка виборців становила 64,72%. Це на 11% більше, ніж було в першому турі. Загалом у другому турі проголосували 9,99 млн виборців усередині Румунії, і ще 1,64 млн за кордоном (діаспора).

До слова, у першому турі ситуація була іншою. Тоді Сіміон отримав 40,96% голосів, тоді як Дан – 20,99%. Досягти такого результату ультраправому кандидату вдалося за рахунок діаспори, яка віддала за нього понад 60% голосів, а за Дана – 25%.

Перші привітання Дана

Додамо, що президент Молдови Майя Санду вже привітала Нікушора Дана з перемогою на виборах.

“Разом ми зміцнимо міцні мости між двома берегами Прута і захистимо європейський шлях, мир і демократію”, – написала вона.