Олексія Резнікова призначено міністром оборони України

Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони. За відповідне рішення проголосували 273 народні депутати.

«Слуги народу» дали 228 голосів (при 226 мінімально необхідних для ухвалення рішення), «За майбутнє» – 16, «Довіра» – 10, позафракційні – 10. Решта політсил не дали жодного голосу.

Кандидатуру Резнікова представив президент, після цього слово взяв Резніков.

«На попередній посаді, як член РНБО і як учасник перемовин з Російською Федерацією, я постійно спілкувався з нашими військовими, з розвідувальним товариством і також з нашими міжнародними партнерами. За останні дні я провів десятки зустрічей і згадав свій власний досвід в армії, намагався сформувати власне бачення того, з чим мені доведеться мати справу. І, відповідно, яку стратегію я маю обрати», – зазначив він.

Резніков додав, що армія користується найбільшою довірою в суспільстві українців. Водночас ми недостатньо піклуємось про окремих військових і ставимось без необхідної поваги.

«Ставлення в багатьох випадках є таким, наче на цього солдата, сержанта чи офіцера ми розраховуємо лише один раз. Прийшов на контракт – контракт завершився і він його не продовжив», – висловився Резніков.

Для того, щоб змінити ситуацію, Резніков пропонує сформувати цілісну візію того, яка система оборони потрібна Україні.

«Програмно-стратегічний документ вже є, але немає цього на рівні втілення, підзаконних актів… Війна з Росією триває вже 8 рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація в світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною і адаптивною. Ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора, а вартість тимчасової окупації територій для них зростала», – додав він.

Основними напрямками на своїй посаді Резніков відзначив:

забезпечення синергії дій – МО, Генштаб і профільний комітет парламенту мають діяти як єдиний організм, Мінобороин має працювати з Мінстратегпромом, синергія з міжнародними партнерами, зокрема з НАТО

зміна підходу до кадрової політики

підвищення якості управління, повний аудит міністерства, увага до оборони закупівель

«Сильна армія – один з найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим та окуповані території Донеччини і Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни», – підкреслив Резніков.

Учора під час розгляду його звільнення з посади віцепремʼєра-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Резніков сказав, що тепер не братиме участь у Тристоронній контактній групі як член делегації, але остаточне рішення ухвалюватиме президент.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія щодо кандидатури Резнікова на посаду міністра оборони говорив: «Коли пан Таран сказав, що він буде йти, ми хотіли взяти людину, яка гарний, досвідчений менеджер, яка користується повагою в міжнародному середовищі, яка може наладити всі бізнес-процеси в Міністерстві оборони по постачанням».

Олексій Резніков політичну діяльність почав у 2008 році як депутат Київської міської ради. У 2014 році він знову був обраний київським депутатом, також став заступником міського голови-секретарем Київської міської ради.

З березня 2020 – віцепремʼєр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З травня 2020 – перший заступник голови Української делегації в Тристоронній контактній групі.

З квітня 2016 року по вересень 2018 року був заступником голови Київської міської державної адміністрації питань провадження самоврядних повноважень. У 2017 році відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу “Євробачення” у Києві від КМДА.

У 2018 році відповідав за організацію і проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 від КМДА.

З листопада 2018 року поновив юридичну практику в якості партнера «Юридичної фірми «Астерс».

2005 р., 2019 р. — член Наглядової ради АТ «Ощадний банк України». // LB.ua