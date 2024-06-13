Опубліковано текст безпекової угоди між США та Україною

Угода укладена на 10 років й гарантує наближення України до НАТО та посилення власної обороноспроможності за підтримки Штатів

Після підписання 13 червня двосторонньої безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами, Офіс президента оприлюднив її текст.

«Ця угода, разом із взаємопідсилювальними безпековими угодами та домовленостями, які Україна підписала із широкою мережею партнерів у межах Спільної декларації G7 про підтримку України, є ключовою частиною ланки до членства України в НАТО», – зазначили в Офісі президента.

Згідно із текстом угоди, підписаної президентом США Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським, впродовж наступних 10 років, США та Україна працюватимуть разом, щоб:

розбудовувати та підтримувати надійну оборону та спроможність України до стримування;

Сполучені Штати підтримуватимуть увесь спектр поточних оборонних потреб України зараз і в довгостроковій перспективі, допомагаючи Україні перемогти у війні та посилюючи її можливості стримування майбутніх загроз;

розширювати обмін розвідданими, посилювати оперативну сумісність між Збройними Силами відповідно до стандартів НАТО і працювати з союзниками та партнерами над тим, щоб позиціонувати Україну як довгострокового контрибутора європейської безпеки;

посилити спроможність України підтримувати свою боротьбу в довгостроковій перспективі, зокрема спираючись на зусилля, спрямовані на зміцнення оборонно-промислової бази України, а також підтримуючи її економічне відновлення та енергетичну безпеку;

зокрема спираючись на зусилля, спрямовані на зміцнення оборонно-промислової бази України, а також підтримуючи її економічне відновлення та енергетичну безпеку; прискорити євроатлантичну інтеграцію України, зокрема шляхом здійснення Україною реформ демократичних, економічних та безпекових інститутів відповідно до її цілей вступу до ЄС та програми реформ НАТО;

зокрема шляхом здійснення Україною реформ демократичних, економічних та безпекових інститутів відповідно до її цілей вступу до ЄС та програми реформ НАТО; досягти справедливого миру, який би поважав права України згідно з міжнародним правом, спирався на широку глобальну підтримку, підтримував ключові принципи Статуту ООН, включно із суверенітетом і територіальною цілісністю, а також передбачав відповідальність Росії за її дії;

який би поважав права України згідно з міжнародним правом, спирався на широку глобальну підтримку, підтримував ключові принципи Статуту ООН, включно із суверенітетом і територіальною цілісністю, а також передбачав відповідальність Росії за її дії; провести консультації на найвищому рівні у випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну з метою визначення відповідних та необхідних заходів для підтримки України та накладення санкцій на Росію.

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