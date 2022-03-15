ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення про виключення Росії з Ради Європи

«Росія іде з Ради Європи маршрутом російського корабля! Щойно ПАРЄ проголосувала рішення, в якому парламентарі чітко заявили, що Російська Федерація більше не може залишатись членом Ради Європи. Голосів 216 за, 0 проти! Завтра процедурою займеться Комітет міністрів РЄ.

Жіночий дипломатичний батальйон працює», — йдеться в повідомленні.

У прийнятому документі ПАРЄ рекомендує припинити членство РФ у Раді Європи через несумісність дій з принципами організації.

Крім цього, ПАРЄ одноголосно ухвалила поправку про те, щоб офіційно визнати Придністров’я зоною російської окупації.

ПАРЄ спочатку планувала відхилити всі поправки щодо створення безпольотної зони, надання Україні військової допомоги тощо, пояснюючи, що Рада Європи не займається питаннями безпеки. Проте після тривалої дискусії асамблея також підтримала компромісну формулу: ПАРЄ закликала всі держави, що залишилися в організації після виключення Росії, «розглянути можливість збільшення допомоги Україні в її зусиллях щодо посилення захисту своєї території, включаючи її повітряний простір, щоб зменшити людські втрати та трагічні гуманітарні наслідки загарбницької війни з боку Росії».

Джерело: УНН