Пока еще нейтральная Швеция отвергла предложенные Россией «гарантии безопасности»

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон отреагировала на предложенные Россией так называемые «гарантии безопасности» в Европе. По ее словам, Швеция сама решает свою политику и политику безопасности, а также с кем сотрудничать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Швеции.

Андерсон рассказала, что уже обсудила ситуацию в Украине и вокруг нее с президентом Финляндии и готовится к разговору с генеральным секретарем НАТО.

«Режим европейской безопасности не подлежит обсуждению… Международное право необходимо уважать и соблюдать. Это включает право каждого государства самостоятельно принимать собственный выбор политики безопасности», — заявила она.