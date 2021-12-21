Порошенко прокоментував чергову сфальсифіковану підозру

Замість того, щоб об’єднатися і спільно протистояти загрозі російського вторгнення Офіс президента продукує новий серіал “про державну зраду”, мета якого – втримати обвал рейтингу влади.

Про це п’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив у своєму відеозверненні.

Він підкреслив, що з огляду на концентрацію військ РФ на кордоні України, українська спільнота працює на посилення міжнародної підтримки.

“Вчора, сьогодні і завтра ми працюємо у Варшаві. Маємо численні зустрічі з польськими і європейськими політиками, які присвячені тому, щоб сформувати потужну коаліцію на підтримку України і протидії Росії, яка сьогодні сконцентрувала біля наших кордонів більш як 100 тисячний військовий контингент з величезною загрозою вторгнення”, – заявив п’яти президент.

“Я хочу подякувати всім, бо Польща є нашим традиційним другом, союзником і партнером. І сьогодні це дуже добре відчувається. Сьогодні, коли вся Європа, весь світ і в тому числі вся Україна мала і має об’єднатися проти Путіна, в Україні відбуваються дивні речі”, – додав Порошенко.

Лідер “Європейської Солідарності” наголосив, що повернеться в Україну згідно з власним графіком, а не на вимоги Зеленського.

Я хочу наголосити, що мені “передають вітання” з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився у Європі. Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком “потужного сценариста” відосиків Зеленського. Ми точно маємо сьогодні думати про державу, а не про власні рейтинги. Бо саме падінням рейтингу і неможливістю нічого запропонувати суспільству пояснюють подібні дії з боку Зеленського і його радників. Він наголосив, що після повернення в Україну готовий обговорити державну зраду з чинною владою, яка провалила спецоперації із затримки “вагнерівців” і купує вугілля і електроенергію у диктаторів з Росії та Білорусі.

“Хочу оголосити, що ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння і фінансування тероризмі. Хто є державний зрадник? Той, який разом з українськими Збройними Силами в 2014 році звільнив дві третини окупованого Донбасу? Чи той, хто через підписання розведення військ віддав ворогу нашу землю? Той, хто надав наказ і санкціонував десятки операцій, які ліквідували окупантів – ворогів України”, – зауважив Порошенко.

“Чи той, хто зливає Лукашенку і Путіну спецоперацію української розвідки? Той, хто забезпечив з 2014 року енергонезалежність держави, вигравши 4 мільярди у російського “Газпрому” і припинивши купівлю російського газу і російської електрики? Чи той, хто на колінах випрошує у Путіна газ і вугілля, купує в Лукашенка електричну енергію? Зеленський купив на три мільярди доларів за два роки російського вугілля і вугілля з ОРДО/ОРЛО”, – наголосив лідер “Європейської Солідарності.

Порошенко підкреслив, що сьогодні Україна має об’єднатися перед можливістю нового вторгнення Росії, а не шукати помсти серед політичних опонентів.