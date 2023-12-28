Постраждає першою − російський дипломат пригрозив Фінляндії

У Росії погрожують, що в разі ескалації напруженості між Росією і НАТО першою країною, яка постраждає, буде Фінляндія.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Euractiv

Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михаїл Ульянов заявив, що Фінляндія, яка десятиліттями зберігала нейтральний статус, після вступу до НАТО стала “ворожим гравцем”: “Вони жили спокійно і мирно і раптом опинилися між Росією і НАТО як член цього альянсу, але оскільки вони є нашими сусідами, якщо, не дай Боже, відбудеться якась ескалація, вони постраждають першими”.

Цього місяця Росія застерегла Фінляндію через нову оборонну угоду, яка надає США широкий доступ до фінського кордону з Росією.

Також повідомлялося, що Росія незабаром розгорне свої новітні гаубиці в Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією і Норвегією.

Голова “Ростех” Сергій Чемезов заявив, що випробування нових самохідних артилерійських установок “Коалиция-СВ” завершене, і їх серійне виробництво вже розпочато.

За його словами, перша дослідна партія буде поставлена до кінця 2023 року.

“Я думаю, що вони з’являться там (у Північному військовому окрузі) найближчим часом, оскільки гаубиці такого класу потрібні для забезпечення переваги над західними зразками артилерії з точки зору дальності стрільби”, – сказав Чемезов.

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