Прем’єр-міністр України Шмигаль подав у відставку

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав заяву про відставку. Відповідне подання до президента він опублікував у своїх соцмережах.

«Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!», – написав він та додав текст заяви від 15 липня, у якій просить президента Зеленського прийняти відставку з посади глави уряду.