Премьер Хорватии извинился за слова своего президента об Украине

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился за заявления президента страны Зорана Милановича об Украине.

Заявление премьера опубликовано пресс-службой правительства Хорватии, пишет УНН.

“Учитывая, что наших солдат нет в Украине, а контингент, дислоцированный в Польше, вернулся, я не знаю, каких солдат намерен вывести президент. Его заявление о коррумпированности Украины не является нашей позицией, и от имени правительства я извиняюсь перед украинцами за такие туманности”, — цитирует премьера пресс-служба правительства.

По словам Пленковича, политика Хорватии направлена на деэскалацию напряженности, предотвращение конфликтов и поддержку целостности Украины.

“Это наша принципиальная позиция, и вкладом является опыт Хорватии по мирной реинтеграции, и мы можем предложить его как модель решения и реинтеграции оккупированных территорий Украины”, — сказал глава правительства страны.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил накануне, что Украине не место в НАТО из-за ее коррумпированности, и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.

В ответ МИД Украины потребовал публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторение в будущем.

В дипведомство также вызвали посла Хорватии, кроме того, посол Украины также осуществит соответствующий демарш в Загребе.