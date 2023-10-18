Президент США Байден прилетів до Ізраїлю

Президент США Джо Байден приземлився в Ізраїлі, повідомляє Bloomberg та Times of Israel.

Літак Байдена приземлиться в аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва після 10 години ранку.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, Байден планує поставити прем’єр-міністру Беньяміну Нетаньягу кілька “жорстких запитань як другу Ізраїлю”.

Також президент США зустрінеться з сім’ями людей, загиблих в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, а також з людьми, які були викрадені терористичним угрупуванням. // УНН